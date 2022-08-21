10 yıl önce kapattırdığı hattı bilgisi dışında yeniden açıldı! Hayatı kabusa döndü: Uykularım kaçıyor

"İLERİDE SIKINTILI BİR DURUM OLURSA İLK BENİ BULACAKLAR"



Aldığı cevap üzerine GSM operatörünün Milas'taki bayisine giden Koçak, "Hattımın aktif olarak görüldüğü sayfanın yazıcıdan çıktısını aldım ve bayiye gittim. Bu arada bir kaç kere daha telefonla müşteri hizmetleri ile görüştüm. Ama ne müşteri hizmetleri temsilcileri ne de bayiler elle tutulur bir cevap vermedi. İlerleyen günlerde müşteri hizmetlerini aramaya devam ettim ve en son görüştüğüm müşteri hizmetleri temsilcisi hattın T.C. kimlik numarası olarak benim T.C. numaram görüldüğünü ama kimlik bilgileri olarak bahsi geçen yabancı uyruklu şahsın bilgileri olduğunu söyledi. Bu konunun beni sıkıntıya düşürecek bir şey olmadığını belirtti. Bu çok garip bir durum. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de gittim. Emniyetteki komiser yardımcısı olduğunu öğrendiğim biriyle görüştüm ve durumu anlattım. O da bana 'biz sistemimizden baktık, sizinle ilgili bir durum yok. Hat sizin adınıza görünmüyor. Bu konunun sizinle ilgili bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum' diye cevap verdi. Birçok yeri aramama ve emniyete de başvurmama rağmen günlerdir bu duruma bir çözüm bulunamadı. Ben bu durumdan oldukça rahatsızım. İleride bu numara üzerinden bir sıkıntılı durum olduğunda ilk beni bulacaklar diye düşünüyorum. O zaman ben bu durumu nasıl ispatlayabileceğim bilmiyorum? Çünkü E-Devlet sistemi kişinin özel bilgilerinin yer aldığı bir yer ve bu sistem üzerinde daha önceden kullanıp kapattırdığım hat benim üzerimden aktif görünüyor" diye konuştu.