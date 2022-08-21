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Elazığ'da husumetli iki aile birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2022
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Elazığ’da husumetli iki aile birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberleri... Elazığ'da iki aile arasında bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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