Genç kızın hayatı bir gecede altüst oldu! Uzmanlar uyardı bunu sakın yapmayın

'ENFEKSİYONA NEDEN OLUR'

Göz mikroplara açık bir ortamdır ve lenslerin her akşam solüsyonda bekletilerek üzerinde biriken toz ve mikroplardan arındırılması gerekir. Gece kontak lens ile uyunduğu zaman mikroplar üreyerek enfeksiyonlara neden olur. Enfeksiyon çok hızlı şekilde tedavi edilmezse görme kaybına kadar gidebilir. Lens kullanan kişiler şikâyetleri olduğunda zaman kaybetmeden göz doktoruna başvurmalı. Çok küçük problemler geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir."