Genç kızın hayatı bir gecede altüst oldu! Uzmanlar uyardı bunu sakın yapmayın
Munise Çubukçu’nun hayatı bir gece lens ile uyumasının ardından altüst oldu. Genç kız gözünde ciddi görme kaybı yaşarken, uzmanlar lenslerle uyunmaması gerektiğine dikkat çekti.
Günlük Lens kullanan Munise Çubukçu, sabah kalktığında gözünün kıpkırmızı olduğunu gördü. Doktoru genç kıza gözünde mantar olduğunu söyledi. Çubukçu'nun sol gözü ameliyata rağmen gördüğü ciddi zarardan kurtulamadı.
Türk Oftalmoloji Derneği Kontak Lens Birimi Başkanı Dr. Zerrin Altınkök, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Lensler uygulama kurallarına uyulduğunda yıllarca problemsiz kullanılabilir. Ancak özen gösterilmezse gözün kornea tabakasında yaralara, kalıcı izlere bağlı görme kaybına hatta Göz kaybına yol açabilir.
Günümüzde kontak lenslerin kullanım süresi günlük, 15 günlük ve 1 aylık olabilir. Belirtilmiş süreler sonunda lens atılır ve yeni bir lens takılır. Aylık lens bazen 1 ay gözde kalabilen lens olarak algılanmaktadır. Bütün lensler uyumadan önce mutlaka çıkarılmalıdır.
'ENFEKSİYONA NEDEN OLUR'
Göz mikroplara açık bir ortamdır ve lenslerin her akşam solüsyonda bekletilerek üzerinde biriken toz ve mikroplardan arındırılması gerekir. Gece kontak lens ile uyunduğu zaman mikroplar üreyerek enfeksiyonlara neden olur. Enfeksiyon çok hızlı şekilde tedavi edilmezse görme kaybına kadar gidebilir. Lens kullanan kişiler şikâyetleri olduğunda zaman kaybetmeden göz doktoruna başvurmalı. Çok küçük problemler geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir."
NELERE DİKKAT EDİLMELİ
* Denize, havuza, saunaya girilmez.
* Lens ile uyunmaz.
* Lensler takılıp çıkarılırken ellerin hijyenik olması gereklidir.
* Lens solüsyonu her akşam değiştirilir.
* Lens kullanan kişilerin tırnaklarının kısa olması gereklidir.
* Lens kullanımı öncesi eğitim videoları izlenebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli promosyon miktarları ne kadar, kaç TL oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank...
- İŞKUR ile 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? İlginç soru...
- Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesindeki lakapları hangisidir?
- Üniversite boş kontenjanlar: Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?
- 25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...
- DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2022 tercih tarihleri açıklandı mı?
- GSB kura çekimi tarihi açıklandı mı, ne zaman yapılacak? GSB personel işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı?