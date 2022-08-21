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Boya yaparken balkondan düşerek ağır yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2022
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Boya yaparken balkondan düşerek ağır yaralandı

Son dakika haberine göre Kırıkkale'de balkonda boya yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 20 yaşındaki Ahmet S. ağır yaralandı.

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