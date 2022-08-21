Şırnak’ta yarı çıplak halde cansız bedeni bulunmuştu! Firdevs Babat’ın sevgilisi cinayeti anlattı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, üç gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve geri dönmeyen 16 yaşındaki Firdevs Babat için ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma kırsalda, emniyet de şehir genelinde genç kızın bulunması için harekete geçti.