Şırnak’ta yarı çıplak halde cansız bedeni bulunmuştu! Firdevs Babat’ın sevgilisi cinayeti anlattı
Şırnak Uludere’de bağlı Şenoba beldesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 3 gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve ortadan kaybolan 16 yaşındaki Firdevs Babat’ın cesedi geçen gün Hezil Çayı'nda yarı çıplak halde 2 taş arasına sıkışmış halde bulundu. Yapılan ilk inceleme sonucunda, Firdevs Babat’ın vücudunda darp izleri belirlenirken, gözaltına alınan sevgilisi cinayeti anlattı. İşte olayın ayrıntıları...
CESEDİ KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE BULUNDU
Ekipler, 2 günlük arama sonucu genç kızın cesedini Şırnak-Uludere yolunun 15'inci kilometresinde Hezil Çayı'nda yarı çıplak şekilde iki taş arasına sıkışmış halde buldu.
DARP İZLERİ BELİRLENDİ
Yapılan ilk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda darp izleri tespit edildi.
Firdevs'in cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili erkek arkadaşı A.B. gözaltına alındı.
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