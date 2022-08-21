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Şırnak’ta yarı çıplak halde cansız bedeni bulunmuştu! Firdevs Babat’ın sevgilisi cinayeti anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Şırnak’ta yarı çıplak halde cansız bedeni bulunmuştu! Firdevs Babat’ın sevgilisi cinayeti anlattı

Şırnak Uludere’de bağlı Şenoba beldesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 3 gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve ortadan kaybolan 16 yaşındaki Firdevs Babat’ın cesedi geçen gün Hezil Çayı'nda yarı çıplak halde 2 taş arasına sıkışmış halde bulundu. Yapılan ilk inceleme sonucunda, Firdevs Babat’ın vücudunda darp izleri belirlenirken, gözaltına alınan sevgilisi cinayeti anlattı. İşte olayın ayrıntıları...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, üç gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve geri dönmeyen 16 yaşındaki Firdevs Babat için ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma kırsalda, emniyet de şehir genelinde genç kızın bulunması için harekete geçti.

CESEDİ KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE BULUNDU

Ekipler, 2 günlük arama sonucu genç kızın cesedini Şırnak-Uludere yolunun 15'inci kilometresinde Hezil Çayı'nda yarı çıplak şekilde iki taş arasına sıkışmış halde buldu.

DARP İZLERİ BELİRLENDİ

Yapılan ilk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda darp izleri tespit edildi.

Firdevs'in cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili erkek arkadaşı A.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan A.B.'nin sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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