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Son dakika: Pençe-Şimşek bölgesinde 2 terörist öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Son dakika: Pençe-Şimşek bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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