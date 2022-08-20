Çipetpet Şevket hayatını kaybetti! Saka kuşlarını taklit eden Arnavut Şevket Kopal yaşamını yitirdi! Turkcell'in reklam filminde oynamıştı
İstanbul'un kuşçuları belgeselinde saka kuşlarını taklidi ile tanınan ve kuşları anlatırken büyük heyecan duyan Üsküdarlı Arnavut Şevket 95 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Şevket Kopal kimdir? İşte hayatı...
Sosyal medyada bir döneme damga vuran ve "Çipetpet" ifadeleriyle hafızalara kazınan Şevket Kopal'dan acı haber geldi.
Huzurevinde kaldığı bilinen ve kuş sevgisiyle tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal, 95 yaşında hayatını kaybetti.
KARACA AHMET'E DEFNEDİLDİ
Arnavut Şevket'in, 20 Ağustos Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camisi'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığı'nda defnedildi..
ÇİPERPET İLE ÜNLÜ OLDU REKLAMDA OYNADI
Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından Turkcell'in reklamında oynamış ve "2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.
ŞEVKET KOPAL KİMDİR?
Şevket Kopal, 1927 yılında Üsküdar'da doğdu. Küçüş yaşlardan beri kuşçulukla ilgilenen Arnavut Şevket, kuş seslerini takit ettiği videoyla meşhur oldu ve sosyal medyanın sevgisini kazandı. Saka kuşlarının kızgın, üzgün olduğu her halin sesini taklit eden Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından bir operatör firmasının reklamında görev aldı.
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