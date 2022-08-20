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3 gün boyunca sağanak yağış var! Önümüzdeki haftaya dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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3 gün boyunca sağanak yağış var! Önümüzdeki haftaya dikkat! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde önümüzdeki hafta başından itibaren başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. 3 gün boyunca etkili olacak yağışa yönelik sel konusunda vatandaşlar uyarıldı. Peki sağanak yağış hangi gün etkili olacak? İşte İstanbul Ankara İzmir'de 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava durumu raporunda çok sayıda ilde önümüzdeki hafta başından itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi.

İstanbul'da da yağışın etkili olması beklenirken, vatandaşlar olası sel baskınlarına karşı uyarıldı.

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇOK SAYIDA İLDE YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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