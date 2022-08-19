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KADEM’den Emine Erdoğan’a ziyaret: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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KADEM’den Emine Erdoğan’a ziyaret: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, KADEM yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, “Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik.” dedi.

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