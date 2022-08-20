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Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet kurşunlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2022
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Küçükçekmece’de park halindeki kamyonet kurşunlandı

Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de park halinde bulunan bir kamyonete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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