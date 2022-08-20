Okul bahçesinde eğlence vakti

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE YAPSAK AZ"

Geçtiğimiz yaz döneminde başlatılan ve bu yaz döneminde devam ettirilen 'Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar' projesinden bu sene 5000'den fazla çocuğun istifade ettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, sporu tabana yayabilmek ve çocukların sporla büyümesini sağlamak adına çalıştıklarını belirtti. 17 ilçede spor salonları, futbol sahaları, yüzme havuzları gibi yatırımları yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bunların yanı sıra yüzme havuzlarımızı 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesiyle şehrin farklı noktalarında açıyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluklarına ortak olmak, bizleri de sevindiriyor. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya ve Gemlik'te farklı okul bahçelerimizde 5000'den fazla çocuğumuz bu faaliyetten istifade ediyor. 15 Temmuz'da başlayan etkinlik, 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için ne yapsak az" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, ilçe genelinde çocukların ve gençlerin sporla buluşabilmesi adına birçok projeyi sürdürdüklerini dile getirdi. Yıldırım Belediyesi'nin ilçenin 8 farklı noktasında hem kapalı hem de portatif yüzme havuzları oluşturduğunu hatırlatan Yılmaz, 'Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar' projesi kapsamında Yıldırımlı miniklerin havuzla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.