19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da sokağı box ringe çevirdiler! İki gencin kavgası böyle görüntülendi

Antalya’da sokağı box ringe çevirdiler! İki gencin kavgası böyle görüntülendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
Antalya’da sokağı box ringe çevirdiler! İki gencin kavgası böyle görüntülendi

Antalya’da cadde üzerinde yumruk yumruğa kavga eden gençlerin o anları adeta box ringleri aratmadı. Arkadaşlarını ayırmak isteyen iki gencin çabaları ise sonuçsuz kaldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Antalya'da yaşanan olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, iki gencin bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladığı görüldü. Bir sure sonra şişman olan genç, zayıf olan genci yere yatırarak defalarca yumrukladı.

Arkadaşlarını ayırmak isteyen iki gencin çabaları ise sonuçsuz kaldı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA