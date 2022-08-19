Antalya’da sokağı box ringe çevirdiler! İki gencin kavgası böyle görüntülendi

Antalya'da yaşanan olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, iki gencin bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladığı görüldü. Bir sure sonra şişman olan genç, zayıf olan genci yere yatırarak defalarca yumrukladı.