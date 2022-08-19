Meteoroloji sağanak yağış için gün verdi! İstanbul'u da etkisi altına alacak! İstanbul Ankara İzmir 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan beş günlük hava tahmin haritalarında önümüzdeki haftanın ilk günlerinden itibaren yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği görüldü. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağmur beklenirken olası sele karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sıcak havalara rağmen sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.
Bu kapsamda önümüzdeki haftanın ilk günlerinden itibaren kuvvetli yağış etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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