Öğrencilere müjde! MEB duyurdu! Bu sene ücretsiz olacak

'OKULLARI YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIRLAMIŞ OLACAĞIZ'



Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okullardaki onarımların sürdüğünü belirten Bakan Özer, "Yani okullarımızın çatısından tüm mekanlarına kadar onarım ihtiyacı duyulan her noktayı hızlı bir şekilde tamamlayıp yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımıza hazırlamış olacağız. Çocuklarımızın daha iyi ortamlarda eğitim almalarını sağlamak en büyük dileğimiz. Bu kapsamda büyük onarım olarak da merkezlerdeki ve ilçelerdeki okulların büyük onarım ihtiyaçlarını karşılamak için 35 milyonluk bir yatırımı Nevşehir'imize kazandırmış bulunuyoruz. Bir önemli diğer konu ise bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm Türkiye'de doğal gaza erişimi olup da dönüşümü yapılmayan hiçbir okul kalmaması için kaynaklarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Geçen sene itibarıyla göndermiş olduğumuz tüm kaynaklar Nevşehir'de çok verimli bir şekilde kullanıldı ve dönüşümü yapılmayan 3 tane okulu kaldı. Dönüşüm yapılmayan yerlerle ilgili gerekli direktifleri vererek, inşallah 2022-2023 eğitim- öğretim yılının başlangıcı itibarıyla doğal gaza erişimi olup da dönüşümü yapılmamış hiçbir okul kalmayacak. Bunlar gerçekten çok sevindirici gelişmeler" diye konuştu.