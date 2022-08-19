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Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat! Bakım onarım çalışması var | Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar ne zaman sona erecek?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Anadolu Otoyolu’nu kullanacaklar dikkat! Bakım onarım çalışması var | Anadolu Otoyolu’nda çalışmalar ne zaman sona erecek?

SON DAKİKA! Yola çıkacak vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak görülen Anadolu Otoyolu'nun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Peki, yoldaki çalışmalarda son durum ne? Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları ne zaman sona erecek? İşte yaşam haberimizin detayları...

SON DAKİKA YAŞAM HABERİ: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyolda yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun bazı kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken bazı kesimlerde ise ters istikamete yönlendiriliyor.

Bazı kesimlerde de bakım onarım çalışmaları trafiğin en sakin olduğu saatlerde ulaşım durdurularak yapılıyor.

Anadolu Otoyolunun Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet, kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Emniyet şeridine giren bazı araçlar nedeniyle trafiğin daha da yoğunlaştığı görüldü.

ANADOLU OTOYOLU'NDA ÇALIŞMALAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ayrıca, Anadolu Otoyolunun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı kesiminde 11 Ağustos'ta başlayan ve 11 Eylül'de tamamlanması planlanan bakım ve onarım çalışmaları da devam ediyor.

Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasındaki çalışma yapılan alanlarda ulaşım Ankara istikametine kapatılarak diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Otoyolun Yeniçağa-Dörtdivan kesimlerinde araç yoğunluğu olması halinde ise trafik zaman zaman Gerede ve Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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