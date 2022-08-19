Anadolu Otoyolu’nu kullanacaklar dikkat! Bakım onarım çalışması var | Anadolu Otoyolu’nda çalışmalar ne zaman sona erecek?

SON DAKİKA YAŞAM HABERİ: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyolda yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun bazı kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken bazı kesimlerde ise ters istikamete yönlendiriliyor.