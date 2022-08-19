19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Deli bal yiyen ayıyla aynı kaderi paylaştı! Otobüs sürücüsü deli bal yiyip direksiyon başına geçti olanlar oldu

Deli bal yiyen ayıyla aynı kaderi paylaştı! Otobüs sürücüsü deli bal yiyip direksiyon başına geçti olanlar oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
Deli bal yiyen ayıyla aynı kaderi paylaştı! Otobüs sürücüsü deli bal yiyip direksiyon başına geçti olanlar oldu

Trabzon'da, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 5 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarparak durabildi. Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü polise verdiği ilk ifadesinde sabah kahvaltıda ’Deli Bal’ yediğini ve bu nedenle kaza anı fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Düzce'de deli bal yiyerek kendini kaybeden ayı Türkiye ve dünya gündeminde gündem olmuştu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası otobüs şoförü kahvaltıda yediği deli baldan ötürü fenalaşarak otobüsün kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca arkadan çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları uzun uğraşlar sonrası itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

AYIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan otobüs şoförü O.N.K. polise verdiği ilk ifadesinde sabah kahvaltıda 'Deli Bal' yediğini ve bu nedenle kaza anı fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Düzce'de geçtiğimiz günlerde deli bal yiyen ayının kendinden geçtiği anlar cep telefonu kameralarına yansımış, deli bal yiyen ayı ulusal ve uluslararası basında uzun süre gündemde kalmıştı.

UZMAN İSİM UYARMIŞTI

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Yığılca ilçesinde ormancılar tarafından bulunan ayıyı bitkin düşüren ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen orman gülü balını dikkatli tüketmek gerektiğini belirterek, "Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir." dedi.

BALIN İÇİNDE ZEHİRLİ MADDE VAR

Kekeçoğlu, balın çeşitli sınıflara ayrılabildiğini, bitki florasına göre balları sınıflandırmanın önemli olduğunu söyledi.

Karadeniz yöresinde kestane, orman gülü ve ıhlamur balı bulunduğunu aktaran Kekeçoğlu, "Kestane ve ıhlamur balının dönemleri aynı. Bu balların hiçbir zararı yok, aksine çok faydalıdır. Ancak orman gülünden elde edilen balı kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Balın içerisinde grayanotoksin dediğimiz bir zehir var. Bu kimyasal içeriğin fazla veya az olmasına bağlı olarak balın etkileri çok farklı seyredebilir. 'Bir kaşık tüketildiğinde bir şey olmuyor.' diye yanlış bir söylem var çünkü o balın içerisinde ne kadar grayanotoksin olduğunu tadarak veya bakarak anlayamazsınız." diye konuştu.

BAKIN O AYI NELER YAŞAMIŞ

Bu miktarın laboratuvar ortamında belirlenebileceğini kaydeden Kekeçoğlu, şöyle devam etti:

"Grayanotoksin miktarı çok yüksekse tansiyon düşürücü etki gösteriyor hatta halüsinasyon görmeye başlıyor tüketen kişi. Dolayısıyla çok tehlikeli bir boyuta ulaşabiliyor tüketen kişilerde. Durum çok vahim bir şekilde seyredebiliyor. Orman gülü balını tüketirken çok dikkatli davranmak gerekiyor. Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir. Ayıda bu kadar etki oluşturması mümkün mü değil mi diye sorgulanıyor ama oluşturabilir. Ayıda bile bu kadar etki oluşturuyorsa artık bir insanda çok tükettiğinde ne kadar etki oluşturabileceğini siz düşünün."

Deli bal yiyen ayıyla aynı kaderi paylaştı! DELİ BAL YİYEN AYIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA