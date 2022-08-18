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Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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