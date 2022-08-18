Müteahhit cinayetinde yeni detay! Son mesajı ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerin, Öztürk'ün eski ortağı ve onun kardeşi olduğu öğrenildi. İddiaya göre eski ortak olay yerine Öztürk'ü "Arabam bozuldu" diye çağırıp pusu kurmuştu. Ardından da öldürüp tarlanın kenarına atmıştı.