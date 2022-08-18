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Kuşadası’nda göçmen operasyonu: 114 kişi kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Kuşadası’nda göçmen operasyonu: 114 kişi kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından can salları ile Türk kara sularına geri itilen 114 göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.

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