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Kocaeli’de şoke eden olay! Hamama girdiler zehirlendiler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Kocaeli’de şoke eden olay! Hamama girdiler zehirlendiler

Kocaeli’de bir hamamda, kadınlar bölümünde çok sayıda kişi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı. Kötü kokunun sokağa sirayet etmesiyle de sokak tahliye edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de yaşanan olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hamama gelen bazı müşteriler fenalaşınca, hamam yetkilileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan ve kokudan rahatsızlanan 10 vatandaş olduğu tespit edildi. 3 kişiye ayakta tedavi uygulanırken 7 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Kötü kokunun sokağa sirayet etmesiyle de sokak tahliye edildi. Bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, kimyasal konusunda uzman itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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