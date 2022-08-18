Kocaeli’de şoke eden olay! Hamama girdiler zehirlendiler

Kocaeli'de yaşanan olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hamama gelen bazı müşteriler fenalaşınca, hamam yetkilileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.