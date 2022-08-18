İstanbul’da “masaj salonu” tartışması! Polis oğul dehşet saçtı
İstanbul’da genç polis memuru, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına kurşun yağdırdı. Oğlunun silahından çıkan 5 kurşunun hedefi olan baba, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahsın aracıyla olay yerine geldiği ve olay sonrası aracı bırakarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 13.50 sularında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Emre U. isimli genç polis, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına ait işletmeye geldi.
Baba ile oğul arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle oğul Emre U. yanında getirdiği silahla babası Hilmi U.'ya 5 el ateş açtı.
Şüpheli şahıs olay yerine geldiği araçla hızla uzaklaşırken baba ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleriyse yaralı babayı hastaneye kaldırdı.
Öte yandan şüpheli şahsın olay yerine geldiği ve aracını bırakarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KAYIPLARA KARIŞTI
Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli şahsa ait araç olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş olarak bulundu.
Hilmi U.'nun ifadesinde "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.
"KAPIYI AÇTIĞIMDA YERDE KAN VE SİLAH VARDI"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Mustafa Girgin, "Kapının açılması gerekiyormuş. Çilingir olarak geldim. Kapıyı açtığımda yerde kan ve silah vardı. İş yerini basıp adamı yaralamış. Sonra kaçmış" diye konuştu.
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