İstanbul’da “masaj salonu” tartışması! Polis oğul dehşet saçtı

Hilmi U.'nun ifadesinde "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.