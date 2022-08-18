Konya’da dehşete düşüren olay! Aracın üzerine bırakılan bez torbadan bebek çıktı

Konya Şehir Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Dr. Ramazan Keçeci, "Biz de üzüldük bu duruma. Muayenemize göre miadında doğduğunu tahmin ettiğimiz bebeğimiz geldiğinde tabii biraz da hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik. Şu an sağlığı geldiğine göre daha iyi durumda. Tabii bir takım incelemeler yapacağız ve tetkikler planlayacağız. Sonrasında inşallah sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Bebeğimiz iyi vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor. Yani ağızdan beslenmeye de başladı. Şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin" dedi.