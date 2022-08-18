Antalya’da dehşet! Sevgilisinin eski erkek arkadaşını vurdu
Antalya'da, sevgilisi L.A.'nın 13 yıl birlikte yaşadığı, çocuğunun da babası olan Mehmet Ali Gilik'i av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan Veli Demirelli tutuklandı. Demirelli, ifadesinde, L.A. ile Gilik'in ilişkisinin 5-6 yıl önce sona erdiğini, kendisinin de 1 yıldır birlikte yaşadığını söyledi.
Antalya'da yaşanan olay, dün Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Mersin'de inşaat işleri yapan Mehmet Ali Gilik, dün Gazipaşa'ya geldi. İddiaya göre 13 yıldır birlikte yaşadığı L.A.'nın oturduğu binaya gelen Gilik, giriş katındaki dairenin zilini çaldı. Kapıyı açıp Gilik'i içeri alan L.A., bir süre sonra erkek arkadaşı Veli Demirelli'yi arayıp, durumu anlattı. Telefonda konuşurken bir yandan da balkondan dışarı çıkan L.A., Gilik'in kendisine zarar vereceği düşüncesiyle binadan uzaklaştı. Bu sırada aracıyla eve gelen Demirelli, balkonda gördüğü Gilik'e av tüfeğiyle ateş etti.
Başından vurulan Gilik, çevredekilerin yardımıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahale sonrası Gilik, Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Veli Demirelli'yi gözaltına aldı. Sağlık durumu kritik olan Mehmet Ali Gilik, ambulans helikopterle Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
"EVE ZORLA GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Veli Demirelli, polisteki ifadesinde, L.A. ile 1 yıldır birlikte olduklarını belirterek, Mehmet Ali Gilik ile sevgilisinin ilişkisinin 5-6 yıl önce sona erdiğini söyledi. Demirelli, "15 gün önce L.A. ile uyuduğumuz sırada, saat 05.00 sıralarında Mehmet Ali Gilik aradı. Telefonu ben açınca ağır küfürler etti. Ben de ona hakaret ettim. Olay günü noterde işim olduğu için evden çıkmıştım. Yaklaşık 10 dakika sonra L.A. beni art arda aradı, Mehmet Ali Gilik'in eve zorla girdiğini söyledi. Mehmet Ali'yi korkutmak amacıyla tüfeği yanıma alıp eve geldim. Bir kez duvara doğru ateş açtım, o an yaralanıp yaralanmadığını bilmiyordum. L.A. evde yoktu, hemen onu arayıp buluştuk. Olay yerine döndüğümüzde polis beni gözaltına aldı" dedi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Veli Demirelli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gilik'in yakınları da Gazipaşa Adliyesi'nde avukatlarıyla hazır bulundu. Demirelli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
11 YAŞINDA ÇOCUKLARI VARMIŞ
Ayşe Gilik, ağabeyi Mehmet Ali Gilik'in, L.A. ile 13 yıl birlikte olduklarını, aynı evi paylaştıklarını, 11 yaşında kız çocukları olduğunu söyledi. Gilik, "Kardeşim daha önce evlilik yaptığı için eski eşinden uzun süre boşanamadı. Boşanma süreci 8- 9 yılı buldu. Sonrasında L.A. ile evlenmeye karar verdiler. Birkaç ay içinde nikahları olacaktı. Ağabeyim Mehmet Ali, hem Gazipaşa'da hem Mersin'deki işlerini takip ediyordu. Abim 3 gün Gazipaşa'da kalıyorsa, 3 gün Mersin'de kalıyordu. Abim L.A.'nın isteği üzerine Gazipaşa'da ev tuttu ve birlikte kalıyorlardı. Şimdi böyle bir olayla karşılaştık. Bu süreçte hem aile, bizlerden önce 11 yaşındaki yeğenimiz yıprandı" diye konuştu.
11 yaşındaki yeğeninin, olay sırasında Mersin'de oturan annesinin yanında olduğunu söyleyen Ayşe Gilik, "Bu insanların ceza almasını istiyoruz. Pusu kurulmuş. İnsan bu kadar gözünü karartamaz" dedi.
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