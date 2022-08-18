Kalbi durdu bitkisel hayata girdi! Genç kız için imkansız gerçek oldu

"BİRKAÇ AYA KADAR DA YÜRÜYECEK VE BUNU GÖRECEĞİZ"

Şu ana kadar 5'inci kök hücre naklini yaptıklarını aktaran Uzm. Dr. Atalan, "6'ncıyı planladık ama biraz bekleteceğiz. Ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Gözde'nin beyninde olan oksijensiz kalma sonucundaki o patolojik tüm lezyonlar ortadan kalktı. Biz de bunu çok şaşırarak gördük. Bu gerçekten müthiş bir sonuçtu. Sonrasında hastamız konuşmaya başladı. Delik olan boğazını kapattık. Yemeye ve içmeye başladı. Bir takım ihtiyaçlarını kendisi görmeye başladı. Tuvalet ihtiyacını kendisi giderebiliyor. Annesi ve teyzesi ile konuşuyor. Bir takım kelimeleri çok güzel söylemeye başladı. Bundan sonraki süreçte artık iyi bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacımız olacak. Yürümemesi için hiçbir sebebimiz yok. Birkaç aya kadar da yürüyecek ve bunu göreceğiz" diye konuştu.