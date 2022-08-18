Kalbi durdu bitkisel hayata girdi! Genç kız için imkansız gerçek oldu
Tunceli’de evinde kalbi durmuş halde bulunan ve uzun süre beynine oksijen gitmeyerek bitkisel hayata giren 26 yaşındaki Gözde Özgül, uygulanan kök hücre nakli ile yeniden hayata tutundu.
Tunceli'deki evinde ailesi tarafından kalbi durmuş şekilde bulunan Gözde Özgül, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak kalp mesajı ile hayata tekrar döndürüldü. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Özgül, bilinci kapalı şekilde yaşam destek ünitesine bağlı olarak hastaneye getirildi. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Güneri Atalan tarafından tedavi altına alındı.
Yapılan tetkiklerde beynin uzun süre oksijensiz kaldığı tespit edildi. Ardından Sağlık Bakanlığından gerekli tüm izinler alınarak, Türkiye'de ve dünyada deneysel bir araştırma statüsünde olan bebek kordon kanından kök hücre nakli yapıldı. İlk nakil ile toparlanmaya başlayan Özgül, 5'inci nakilden sonra konuşmaya, yemeye ve içmeye, bazı kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Özgül, kök hücre nakli ile adeta tekrar hayata tutunurken, oksijensiz kalma sonucundaki beynindeki patolojik tüm lezyonlar da ortadan kalktı. Kök hücrenin bir umut ışığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Atalan, Özgül'ün birkaç ay içerisinde yürüyebileceğini söyledi.
Gözde'nin Tunceli'deki evinde kalbi durmuş şekilde bulunduğunu dile getiren Uzm. Dr. Güneri Atalan, "Hastaneye götürüldüğü zaman orada kalbinin çalışmadığı tespit ediliyor. Yaklaşık 30-35 dakikalık kalp masajı öyküsü var. Tunceli'den hastanemize geldiği zaman bilinç ve şuuru kapalıydı. Her şeyi ile yaşam destek ünitesine bağlı bir hastaydı. İlerleyen günlerde mevcut bitkisel hayat devam etti. Solunum cihazı desteği devam ediyordu. Çektiğimiz beyin görüntülenmesinde beynin oksijensiz kaldığına dair bir takım görüntüler vardı. Yaşının çok genç olması, bizi Türkiye'de ve dünyada yapılan deneysel bir araştırma statüsünde olan bebek kordon kanından alınan kök hücre nakli yapabilir miyiz diye düşündürdü. Gerçekten de yatışının ikinci ayında boğazı delikken, solunum cihazına bağlıyken, yemiyor, içmiyor ve tuvalet ihtiyacını yapamıyorken, ilaçlara yanıt vermeyen ciddi kasılmaları varken yapılan ilk kök hücre naklinden sonra klinikte kısmi toparlanma görmeye başladık" dedi.
"BİRKAÇ AYA KADAR DA YÜRÜYECEK VE BUNU GÖRECEĞİZ"
Şu ana kadar 5'inci kök hücre naklini yaptıklarını aktaran Uzm. Dr. Atalan, "6'ncıyı planladık ama biraz bekleteceğiz. Ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Gözde'nin beyninde olan oksijensiz kalma sonucundaki o patolojik tüm lezyonlar ortadan kalktı. Biz de bunu çok şaşırarak gördük. Bu gerçekten müthiş bir sonuçtu. Sonrasında hastamız konuşmaya başladı. Delik olan boğazını kapattık. Yemeye ve içmeye başladı. Bir takım ihtiyaçlarını kendisi görmeye başladı. Tuvalet ihtiyacını kendisi giderebiliyor. Annesi ve teyzesi ile konuşuyor. Bir takım kelimeleri çok güzel söylemeye başladı. Bundan sonraki süreçte artık iyi bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacımız olacak. Yürümemesi için hiçbir sebebimiz yok. Birkaç aya kadar da yürüyecek ve bunu göreceğiz" diye konuştu.
"KÖK HÜCRE BİZİM İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU"
Bunun deneysel bir araştırma olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Atalan, "Kalbi duran ve acile gelen, kalp masajı ile beyni oksijensiz kalanlarda kök hücre bizim için umut ışığı oldu. Yurt dışında birçok ülkede yapılıyor. Türkiye'de daha ucuz. Birkaç haftaya kadar da Gözde hastaneden taburcu olacak. Bir rehabilitasyon merkezinde bundan sonraki tedavisini tamamlayacak" şeklinde konuştu.
"BİLİNCİ AÇIK VE KONUŞABİLİYOR"
Gözde'nin teyzesi Leyla ise, "İlk bulduğumuzda Gözde'nin kalbi durmuştu. Sonra hastaneye kaldırdık. Orada kalp masajı yapıldı ve buraya sevk edildi. Buraya getirildiğinde bitkisel hayattaydı. İki ay süreç öyle geçti. Sonra ilk kök hücre naklini yaptı. Ondan sonra direkt odaya çıkarıldı. Kendine yavaş yavaş gelmeye başladı. Gözde'm şu an burada ve çok mutluyuz. İmkansız gerçek oldu. 5 kök hücreyi aldıktan sonra şu an Gözde'min bilinci açık ve konuşabiliyor. Bir de ayağa kalkarsa bizim için çok büyük bir şey olacak. Buralara gelmesi bile çok büyük bir olay. İnsanlara bir umut olsun. Bunu deneyebilirler" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022-2023: AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise güz dönemi kayıt yenileme ne zaman?
- DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ne zaman?
- Aralık 2021'de, İstanbul'da, Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur?
- Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte doğru tanımı olan bir kelimedir?
- Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır? Kim Milyoner 100 bin liralık soru...
- Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?
- Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?
- Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne denir?
- 1986'da 87 yolcu ve 7 mürettebatıyla SSCB'nin Samara kentine inmekte olan bir yolcu uçağının kaptan pilotu yardımcısıyla kokpit camları kapalı şekilde uçağı piste indirebileceği üzerine iddiaya girmiş ve ne olmuştur?
- Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...