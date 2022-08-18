18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Daha iyi bir gelecek için ‘ileri dönüşüm’ sergisi Kalyon Kültür’de

Daha iyi bir gelecek için ‘ileri dönüşüm’ sergisi Kalyon Kültür’de

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2022
ABONE OL
Daha iyi bir gelecek için ‘ileri dönüşüm’ sergisi Kalyon Kültür’de

Faaliyet gösterdiği her alanda fayda sağlamayı önceliklendiren Kalyon Holding, azalan kaynakların verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Kalyon Holding, Home Art iş birliği ile hayata geçirdiği ‘İleri Dönüşüm Sergisi’nin ön gösterimi Kalyon Kültür'de yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA