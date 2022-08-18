İngiltere’de akılalmaz olay! Yıldırım çarptı hayatı değişti

1924 yılının bir bahar sabahı yine her zaman olduğu gibi balığa çıkan Walter, tekerlekli sandalyesini bir ağaca yaslamıştı. Tam o sırada ağaca düşen yıldırım talihsiz adamı bir kez daha çarptı. Ancak ortada garip olan bir şey vardı, bu olay ilk yaşadığı felaketin yol açtığı felç durumunu tamamen ortadan kaldırmıştı. Summerford artık bacaklarını kullanabildiği için hayatı ciddi anlamda düzene girdi. Doğada vakit geçirmekten hoşlanan Summerford takvimler 1930 yılını gösterdiğinde yine rutin bir yürüyüşe çıkmıştı. Oldukça güneşli bir havada yürüyüşe çıkmasına rağmen bir anda yağmur yağmaya başladı. O sırada Walter Summerford'a isabet eden bir yıldırım onu bu kez tamamen felç bıraktı.

Tamamen felç olmasının ardından 2 yıl boyunca ciddi tedaviler gören Summerford, 1932 yılında hayata gözlerini yumdu fakat yıldırımlar onun peşini ölünce de bırakmadı. 1936 yılında Vancouver'da bulunan Mountain View Mezarlığı'ndaki mezarına yıldırım düşen Summerford, bununla beraber tam 4 kez yıldırım düşmesine maruz kaldı. Bu son olayın ardından ailesi lanetlendiklerini düşünse de aile de talihsiz adam dışında herhangi birine yıldırım isabet etmedi.