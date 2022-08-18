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İngiltere’de akılalmaz olay! Yıldırım çarptı hayatı değişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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İngiltere’de akılalmaz olay! Yıldırım çarptı hayatı değişti

İngiltere’de genç bir adamın hayatı, kızını hastaneye götürmek için yola çıktığı sırada yıldırım çarpmasıyla değişti. Yaşadığı olayın ardından birtakım psişik güçler kazandığını söyleyen adamın anlattıkları duyanları şoke ediyor.

İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Kristoffer Green 2015 yılının kasım ayında, yağmurlu bir havada eşi ve kızıyla hastaneye gidecekti. Eşine kızını arabanın arka koltuğuna oturtması için yardım ediyordu. Elinde de bir şemsiye vardı. Şemsiyesinin tahta sapını tutuyordu ancak bir parmağı da şemsiyenin metal kısmındaydı. Kızına böyle havalarda dikkat etmesi için uyarılarda bulunduğu sırada şemsiyesinin tepesinde çakan şimşek ise vücudunu delip geçti.

"FIRTINA GELİYOR!"

Genç adam hızla hastaneye kaldırıldı. Kalbi çok hızlı çarpıyordu. Sevdikleri ölmesinden korkuyordu ancak yıldırım çarpmasından sonra hayatta kalmayı başarmıştı. Yıldırım çarptığında yaşadıklarını, "Kör edici bir ışık gibiydi ve sonra bayıldım. Karım sadece yere yığıldığımı söyledi" diyerek anlattı.

Yıldırımdan ucuz kurtulsa da yaşadığı bu olay Kristoffer Green'de derin travmalara yol açtı. Yağmurlu ve fırtınalı havaları seven genç adam, artık korkmaya başlamıştı. Öyle ki rüzgar sesi duyduğunda bile kalbi çarpacak kadar endişelendiğini söylüyordu. Yıldırım çarpması geride sadece travmalar da bırakmadı. Kol karıncalanmaları azalmış olsa da Green bu karıncalanmaların ona psişik güçler verdiğini söylüyordu. Yaşadıklarını, "Çarpmadan birkaç yıl sonra sağ kolum yani yıldırımın isabet etttiği bölge bir fırtına başlamadan önce karıncalanıyor ve acıyor" dedi.

Fırtınanın geleceğini tahmin ettiğini iddia eden Kristoffer Green, ne zaman sağ kolu sızlasa karısına, "Fırtına geliyor" diyor ve birkaç saat sonra fırtına geliyor. İşin diğer ilginç yanı ise İngiltere'de yıldırım çarpmasının son derece nadir görülmesi.

4 KEZ YILDIRIM DÜŞTÜ

Yıldırım çarpmasıyla başı derde giren tek isim Kristoffer Green değil. İlk yıldırım çarpmasını I. Dünya Savaşı'nda deneyimleyen Summerford, bir İngiliz subayıydı ve pek çok savaştan sağ salim sıyrılabilmişti. Belçika cephesinde savaşan Summerford'un üzerine bir anda bir yıldırım düştü. Atından düşen ve belden aşağısı felç olan Summerford, ölmese de tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Bu olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra Kanada'ya taşınan Summerford, ailesiyle beraber daha sakin bir yaşam sürme niyetindeydi. Sürekli balığa çıkıyor ve ailesiyle Kanada'da sakin bir hayat sürüyordu.

1924 yılının bir bahar sabahı yine her zaman olduğu gibi balığa çıkan Walter, tekerlekli sandalyesini bir ağaca yaslamıştı. Tam o sırada ağaca düşen yıldırım talihsiz adamı bir kez daha çarptı. Ancak ortada garip olan bir şey vardı, bu olay ilk yaşadığı felaketin yol açtığı felç durumunu tamamen ortadan kaldırmıştı. Summerford artık bacaklarını kullanabildiği için hayatı ciddi anlamda düzene girdi. Doğada vakit geçirmekten hoşlanan Summerford takvimler 1930 yılını gösterdiğinde yine rutin bir yürüyüşe çıkmıştı. Oldukça güneşli bir havada yürüyüşe çıkmasına rağmen bir anda yağmur yağmaya başladı. O sırada Walter Summerford'a isabet eden bir yıldırım onu bu kez tamamen felç bıraktı.

Tamamen felç olmasının ardından 2 yıl boyunca ciddi tedaviler gören Summerford, 1932 yılında hayata gözlerini yumdu fakat yıldırımlar onun peşini ölünce de bırakmadı. 1936 yılında Vancouver'da bulunan Mountain View Mezarlığı'ndaki mezarına yıldırım düşen Summerford, bununla beraber tam 4 kez yıldırım düşmesine maruz kaldı. Bu son olayın ardından ailesi lanetlendiklerini düşünse de aile de talihsiz adam dışında herhangi birine yıldırım isabet etmedi.

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