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Son dakika: Pençe-Kaplan bölgesinde 3 terörist öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Son dakika: Pençe-Kaplan bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Mehmetçik'in terörle mücadelesi azim ve kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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