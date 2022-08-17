Kars’ta termometreler 35’i gördü! Sıcağa dayanamayan vatandaşlar evlerinde kaldı

"ALIŞKIN DEĞİLİZ BU SICAKLIKLARA"

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğuna ifade eden Hasan Hüseyin Bezek, "Hava çok sıcak, tahmini 30-35 derece. Alışkın değiliz bu sıcaklıklara, sonuçta Doğu Anadolu Bölgesi'ndeyiz. Kışın eksi 30'dan, 35'den yazın birden artı 35'e alışık olmadığımız şeyler. Serinlemek için gölgelik yerler arıyoruz. Gölgelik yerlerde serinlemeye çalışıyoruz. İnsanlar sıcaklardan dolayı dışarı çıkmıyor, sokaklar boş" dedi.