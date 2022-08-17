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Kars’ta termometreler 35’i gördü! Sıcağa dayanamayan vatandaşlar evlerinde kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Kars’ta termometreler 35’i gördü! Sıcağa dayanamayan vatandaşlar evlerinde kaldı

Kars’ta son senelerin en sıcak yaz mevsimini yaşanıyor. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği şehirde caddeler bomboş kalırken, çocuklar serinlemek için kendini Kars Çayı’nın soğuk sularına girdi.

Kars'ta aşırı sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Son zamanlarda etkili olan sıcaklar sebebiyle cadde ve sokaklar ıssız kaldı. Sokağa çıkan vatandaşlar de kendilerini gölgelere attı.

"ALIŞKIN DEĞİLİZ BU SICAKLIKLARA"

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğuna ifade eden Hasan Hüseyin Bezek, "Hava çok sıcak, tahmini 30-35 derece. Alışkın değiliz bu sıcaklıklara, sonuçta Doğu Anadolu Bölgesi'ndeyiz. Kışın eksi 30'dan, 35'den yazın birden artı 35'e alışık olmadığımız şeyler. Serinlemek için gölgelik yerler arıyoruz. Gölgelik yerlerde serinlemeye çalışıyoruz. İnsanlar sıcaklardan dolayı dışarı çıkmıyor, sokaklar boş" dedi.

Sıcak havadan bunalan çocuklar ise kendilerini Kars Çayı'nın soğuk sularına bıraktı.

Kars Çayı'nın soğuk sularında serinleyen çocuklar kameralara yansıdı. Kentte sıcak havaların etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Termometreler 35’i gördü! Caddelerde ıssız kaldı TERMOMETRELER 35'İ GÖRDÜ! CADDELERDE ISSIZ KALDI

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