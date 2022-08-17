Muğla'da araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde bire aracın takla atması sonucu trafi kazası meydana geldi. Feci kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Meydana gelen kazada; sürücü H.Ç., otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan 37 yaşındaki Mehmet Baki Edaş, M.Ç. F.A. ve T.K. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Edaş'ın hayatını kaybettiği belirlerken, diğer 4 yaralı yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edaş'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
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