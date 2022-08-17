Muğla’da araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Edaş'ın hayatını kaybettiği belirlerken, diğer 4 yaralı yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edaş'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.