Son dakika: Esenler'deki kentsel dönüşüm projesi hakkında flaş açıklama! İstanbul'da kaç konut tamamlandı?
Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Esenler'deki kentsel dönüşüm projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "300 bin konutun dönüşümünü tamamladık" dedi. Yeni kentsel dönüşüm projelerinin de olacağını belirten Bakan Kurum, "Yeni kentsel dönüşüm projeleri olacak. Hedefimiz 2035'e kadar dönüşüme girmemiş alan kalmaması" şeklinde konuştu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Esenler'deki kentsel dönüşüm projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
İstanbul Esenler'de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü yapılıyor. Yaklaşık 60 bin konutluk projenin ilk etabı tamamlandı. 2009'dan itibaren Esenler'de yaklaşık 100 bine yakın konutun dönüştürülmesi kararı alındı. Şimdiye kadar 57 bin konut dönüştürüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum proje ve kentsel dönüşüm hedefi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından derlenenler;
Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Şu an devam eden 53 bin kentsel dönüşüm projemiz var. dönüşüm alanımız 8 milyon metrekare. Sayın Cumhurbaşkanımız cuma günü 2 bin 30 konut ve 78 dükkanın anahtar teslimini yapacak.
Belediyemiz ile ortak çalışıyoruz. Esenler'de 2009'da depreme karşı dayanıksız yapı stoku yüzde 86'ydı. Bu oran şimdi ise yüzde 57'ye düşmüş durumda. Buradaki konutlarımızın yüzde 45'ini buradaki vatandaşlarımız için kullanacağız.
55'ini ise yine dönüşümde diğer İstanbul'daki vatandaşlarımız için rezerv olarak kullanacağız. Yeni kentsel dönüşüm projeleri olacak. Hedefimiz 2035'e kadar dönüşüme girmemiş alan kalmaması.
ESENLER'DE İLK ANAHTARLAR 19 AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLECEK
Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehrinde yeni bir hayat başlıyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 2 bin 108 konutun hak sahipleri, anahtarlarını 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alacak.
19 Ağustos Cuma günü Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 19 Ağustos'tan itibaren Esenler'de yaklaşık 10 bin kişi daha depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşamaya başlayacak.
250 BİN KİŞİYE GÜVENLİ KONUT
Yapımı tamamlanan Güney (Metris) Rezerv Alanı'nın yüzde 72'si donatı alanı olarak ayrıldı. Vatandaşlara eski, yıpranmış, riskli yapılarını alıp yerine her daireye en az bir otoparkı bulunan, tüm otoparkları yeraltında, bahçe kullanımlı, sosyal yaşam alanlarına sahip, okulu, hastanesi, parkı, camisi yanı başında, yeşil ile iç içe, yatay mimari konseptinde, akıllı ve modern konutlar veriliyor.
Akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşâ edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. Daireler, 80 ila 125 metrekare arasında değişiyor. Güney Rezerv Yapı Alanındaki konut ve işyerinin tamamlanıp teslim edilmesinin ardından, Kuzey Rezerv Yapı Alanı'nda da kentsel dönüşüm konutları yapılmaya başlanacak.
Daha büyük yüz ölçüme sahip bu alanda ise toplam 43 bin 124 adet bağımsız birim inşa edilecek. Böylece her iki alanda toplam 60 bin konut inşa edilmiş olacak ve yaklaşık 300 bin kişi daha yeni, güvenilir ve yeşille iç içe akıllı şehirde yaşamaya başlayacak.
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