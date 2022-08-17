İETT aracında dehşet anları! Silah çekip şoförü tehdit etti
E-5 Karayolu Ayvansaray mevkisinde İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı. Hem seyreden hem de tartışan iki sürücü Haliç Köprüsünün üzerinde araçları durdurup kavgaya tutuştu. Yaşananlar kameralara yansırken, Kağıthane polisi şoföre silah çektiği iddia edilen ve kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat 16.45 sıralarında Haliç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Fatih Ayvansaray mevkisi Ankara istikametine 34 JK 2285 plakalı İETT otobüsüyle seyreden şoför Osman Akbulut, aynı istikamete 34 KT 6952 plakalı otomobille giden Mert Güven ile yol verme yüzünden tartıştı.
KÖPRÜNÜN ORTASINDA KAVGAYA TUTUŞTULAR
Tarafların birbirlerini sıkıştırması üzerine otomobil sürücüsü, otobüsün önünü keserek iddiaya göre taşıma ruhsatı bulunan tabancasını çekti.
Şoföre tabancayı gösteren sürücü Güven ile şoför Akbulut arasında kavga çıktı. Otobüsten inen şoför Akbulut, kendisiyle kavga eden Güven'e saldırınca ortalık karıştı. Kavganın büyümesi üzerine Güven otomobiliyle hızla olay yerinden ayrıldı.
SİLAHLI SÜRÜCÜ KAĞITHANE POLİSİNDEN KAÇAMADI
Olayın ardından yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı "Yıldırım Ekipler" diye bilinen polisler, kaçan sürücü Mert Güven'i Kağıthane Çağlayan mevkisinde kısa sürede yakaladı.
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