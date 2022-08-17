İETT aracında dehşet anları! Silah çekip şoförü tehdit etti

Şahsı etkisiz hale getiren polis, ruhsatlı tabancasına da el koydu. Güven'in de şikayetçi olması üzerine şoför Akbulut da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan iki sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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