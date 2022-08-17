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Şırnak’ta 16 yaşındaki genç barajda kaybolmuştu! Cesedi bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Şırnak’ta 16 yaşındaki genç barajda kaybolmuştu! Cesedi bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde geçen gün Musa Tepe Barajı'nda kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Talihsiz gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, geçen gün Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde bulunan Musa Tepe Barajı'na arkadaşlarıyla yüzmeye giden 16 yaşındaki Enver Baykır, arkadaşının suda ilerleyip yorulduğunu görünce yardım etmek için suya girdi.

Arkadaşı kendi imkanıyla sudan çıkarken, yorulan Baykır suda kayboldu.

Arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dünden beri yürüttüğü arama çalışmaları sonucu bugün gencin cansız bedenine kaybolduğu yerin 10 metre ilerisinde ulaşıldı.

Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

16 yaşındaki gencin cesedi bulundu 16 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ BULUNDU
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