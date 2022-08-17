"Şifalı" diye içilen su zehir çıktı! Kansere neden oluyor
Son dakika haberi... Rize'de yıllardır şifalı diye içilen Andon ılıca suyunun arsenik oranı 27 kat fazla çıktı. Kulaktan duyma sözlerle sürekli tavsiye edilen Andon içme suyunda fazlasıyla bulunan arsenik maddesinin mesane ve akciğer kanseri açısından risk oluşturduğu ve bu madde ayrıca cilt ve böbrek kanserlerine de sebep olduğu belirtildi.
Andon'daki ılıca suyundan Rize İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca analiz için 7 Haziran 2022 tarihinde alınan numune, ılıca suyunu içme suyu olarak tüketenlerin adeta kanseri ayağına çağırdığını ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) içme suyunda izin verdiği arsenik sınır ölçüsü 10 mikrogram/litre iken Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edilen Rize'nin Andon olarak bilinen Küçükçayır köyündeki ılıca suyunda arsenik oranı 27 kat fazla; 273,43 mikrogram/litre olarak ölçüldü.
Aynı kaynak suyunda 250 mikrogram/litre olması gereken sülfat oranı 496,37, sodyum oranı ise 200 mikrogram/litre olması gerekirken, 373,12, mangan oranı ise 50 olması gereken yerde 624,17 mikrogram/litre çıktı. Andon ılıca suyunda ağır materyallerin çıkması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suyun bulunduğu alana içilmemesi yönünde uyarıcı tabela asıldı.
ZEHİR SAÇAN SU BÖBREK TAŞI İÇİN TERCİH EDİLİRKEN BÖBREK KANSERİNE YOL AÇIYORMUŞ
DSÖ'ye göre arsenik içme sularındaki en tehlikeli kimyasal olan arsenik kansorejen etki taşıyor. Böbrek taşı için de kulaktan duyma sözlerle sürekli tavsiye edilen Andon içme suyunda fazlasıyla bulunan Arsenik maddesinin mesane ve akciğer kanseri açısından risk oluşturduğu ve bu madde ayrıca cilt ve böbrek kanserlerine de sebep olabiliyor. Bunların yanı sıra kalp damar sisteminde, beyin ve sinir sisteminde olumsuz etkileri olan maddeyi barındıran su ise her gün yüzlerce vatandaşın başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere taş düşürmek için özellikle tercih ediliyor.
KÖYDEKİ BİR DİĞER ILICADAN DA NUMUNE ALINDI
Konu hakkında açıklamada bulunan Küçükçayır Köyü Muhtarı Recep Ali Çil, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı ölçümlerde suda yüksek oranda arsenik tespit edildiğinden kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirttiklerini ifade ederek yetkililerin su analiz raporunu kendisine de vererek vatandaşların suyu içme suyu olarak kullanmamaları için uyarı tabelası astıklarını kaydetti. Muhtar Çil, köydeki diğer kaynaktaki ılıca suyundan da ölçüm için örnek alındığını ve analiz sonucunu beklediklerini kaydetti.
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