"Şifalı" diye içilen su zehir çıktı! Kansere neden oluyor

ZEHİR SAÇAN SU BÖBREK TAŞI İÇİN TERCİH EDİLİRKEN BÖBREK KANSERİNE YOL AÇIYORMUŞ



DSÖ'ye göre arsenik içme sularındaki en tehlikeli kimyasal olan arsenik kansorejen etki taşıyor. Böbrek taşı için de kulaktan duyma sözlerle sürekli tavsiye edilen Andon içme suyunda fazlasıyla bulunan Arsenik maddesinin mesane ve akciğer kanseri açısından risk oluşturduğu ve bu madde ayrıca cilt ve böbrek kanserlerine de sebep olabiliyor. Bunların yanı sıra kalp damar sisteminde, beyin ve sinir sisteminde olumsuz etkileri olan maddeyi barındıran su ise her gün yüzlerce vatandaşın başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere taş düşürmek için özellikle tercih ediliyor.