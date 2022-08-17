Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı
Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın nedeniyle kapatılan Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı. Çift yönlü ulaşıma kapatılan tünelde önlem alan ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülmüştü.
Jandarma ekipleri, yeniden trafiğe açılan yolda güvenlik önlemi alarak kontrollü geçişe izin veriyor.
Aydınlatma sisteminin devre dışı kaldığı tünelde onarım çalışmaları başlatıldı.
Dün, Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan tanker alev alarak yanmaya başlamış, bu sırada araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtulmuştu.
Çift yönlü ulaşıma kapatılan tünelde önlem alan ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülmüştü.
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