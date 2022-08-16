Aydın'da 18 yaşındaki genç felaketi yaşadı! Teknenin pervanesi ayağını kopardı
Aydın dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağının pervaneye çarpması sonucu sağ bileğinden koptu. Hastaneye kaldırılan Görer'in, bulunan ayağı ameliyat ile yerine dikildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağı, pervane çarpması sonucu sağ bileğinden koptu.
FECİ OLAY
Olay, saat 10.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercianada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi, başka bir tur teknesininkine dolandı.
AYAĞI BİLEĞİNDEN KOPTU
Teknede çalışan Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer'in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı.
Görer, kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı.
30 METRE AÇIKTA AYAĞI BULUNDU
Kopan ayak ise teknedekilerce kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırılan Görer'in, kopan ayağı ameliyatla yerine dikildi. Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK başvuru takvimi açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? Yurt ücretleri ne kadar?
- ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!
- Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Işık şarkıları hangileri? Metin Işık silahlı saldırı olayı nedir?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi
- e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama: 2022 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- 8.250 TL promosyon müjdesi! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
- Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KPSS önlisans başvuru saat kaçta bitecek? 2022 KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?
- SON DAKİKA | EYT'de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? Primi eksik olanlar için emeklilik formülleri
- Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler hangi tarihte açılıyor?
- Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Sosyal Yardım başvuruları başladı mı? Sorgulama...
- AÖF kayıt tarihleri açıklandı! AÖF 2022-2023 kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıtları nereden, nasıl yapılacak? Ücreti...