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Aydın'da 18 yaşındaki genç felaketi yaşadı! Teknenin pervanesi ayağını kopardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Aydın’da 18 yaşındaki genç felaketi yaşadı! Teknenin pervanesi ayağını kopardı

Aydın dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağının pervaneye çarpması sonucu sağ bileğinden koptu. Hastaneye kaldırılan Görer'in, bulunan ayağı ameliyat ile yerine dikildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağı, pervane çarpması sonucu sağ bileğinden koptu.

FECİ OLAY

Olay, saat 10.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercianada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi, başka bir tur teknesininkine dolandı.

AYAĞI BİLEĞİNDEN KOPTU

Teknede çalışan Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer'in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı.

Görer, kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı.

30 METRE AÇIKTA AYAĞI BULUNDU

Kopan ayak ise teknedekilerce kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırılan Görer'in, kopan ayağı ameliyatla yerine dikildi. Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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