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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD SON DAKİKA duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD SON DAKİKA duyurdu

Son dakika haberi... AFAD'dan gelen flaş açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 23:53'te 3,8 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gelen açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Büyüklük : 3.8 (Mw) Yer : Dulkadiroglu (Kahramanmaraş)

Tarih-Saat : 16.08.2022, 23:53:31 TSİ Enlem : 37.4766 N


Boylam : 36.9570 E Derinlik : 7.66 km

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