Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD SON DAKİKA duyurdu
Son dakika haberi... AFAD'dan gelen flaş açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 23:53'te 3,8 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti.
SON DAKİKA DEPREM HABERİ! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gelen açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Büyüklük : 3.8 (Mw) Yer : Dulkadiroglu (Kahramanmaraş)
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