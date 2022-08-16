Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD SON DAKİKA duyurdu

SON DAKİKA DEPREM HABERİ! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gelen açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.