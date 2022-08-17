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Karısını öldürdü paylaşım yaptı! Afyon'daki katliamda şoke eden not...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Karısını öldürdü paylaşım yaptı! Afyon’daki katliamda şoke eden not...

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Mehmet Ali Uyanık, eşiyle birlikte kahvenin önünden geçerken tartıştığı İbrahim D. (27) ve babası Adil D.'ye tabancayla ateş açtı. Ardından bir işyerine sığınan eşi Sibel Uyanık'ı (37) vurdu. Sibel Uyanık ile İbrahim D. hayatını kaybederken, Adil D. ise ağır yaralandı. Eşini öldürdükten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Ali Uyanık'ın paylaşımını görenler şoke oldu. İşte o paylaşım...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Mehmet Ali Uyanık eşiyle birlikte bir kişiyi tabanca ile ateş ederek öldürdü.

4 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay bugün öğleden sonra Sandıklı'da bulunan Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Mehmet Ali Uyanık, beraberinde eşi Sibel Uyanık ile Kapalı Çarşı'da yürürken, bir kahvenin önünde oturan İbrahim D. ve babası Adil D. (55) ile tartışmaya başladı. Bu arada yanından uzaklaşan eşi, bir işyerinin önünde beklemeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uyanık, üzerinde taşıdığı tabancayla baba-oğula ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitti. Sibel Uyanık, kocasının elinde tabancayla kendisine geldiğini görünce Kapalı Çarşı'da bulunan bir iş yerine sığınmaya çalıştı. Ardından iş yerine giren Mehmet Ali Uyanık, 4 çocuk annesi eşini tabancayla vurduktan sonra yaya olarak kaçtı.

KARISI VE 1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen baba-oğul ise hastaneye kaldırıldı. İbrahim D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adil D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İNTİKAM BENİM İŞİM

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, yaklaşık 4 saat sonra polisler tarafından saklandığı metruk binada yakalandı. Mehmet Ali Uyanık'ın, yakalamadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden 'İntikam benim işim' paylaşımı yaptığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İŞTE O PAYLAŞIM

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