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Adana’da 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otomobilde bulundu! Babası 'Uyuyor' diye bırakmış…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Adana’da 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otomobilde bulundu! Babası ’Uyuyor’ diye bırakmış…

Adana’da arabada cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu 33 yaşındaki Badr Alddın Malahafjı’nin uyuduğu için babası tarafından otomobilde bırakıldığı gün yüzüne çıktı. Sıcak ve havasızlıktan öldüğü tespit edilen çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine verildi. Baba M. Sifeddin Malahaji’nin ifadesinde, "Kardeşimin iş yerini ziyaret etmek için gittiğim yerde otomobili gölgeye park ettim. Oğlum uyuyor diye kıyamadım. Camları biraz açıp bırakıp gittim. Yarım saat sonra döndüğümde baygın halde buldum" dediği ortaya çıktı.

Olay, geçen gün saat 17.30 sularında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde yaşandı. Suriyeli Hıba Alheraki (28) ile M. Sifeddin Malahaji (34) çifti, akraba ziyareti için Hatay'dan Adana'ya gitti.

Aile, akrabalarının evine geldikten sonra baba, şehir merkezinde iş yeri bulanan kardeşini görmek istedi. Baba M. Sifeddin Malahaji evden çıkarken 3 yaşındaki oğlu da kendisiyle gelmek istedi. Bunun üzerine baba-oğul beraber iş yerine gitti.

UYUDU DİYE BIRAKIP KARDEŞİNİN YANINA GİTTİ…

Otomobili park eden M. Sifeddin Malahaji, oğlunun arka koltukta uyuduğunu görünce onu araçta bırakıp kardeşinin yanına gitti. Bir süre sonra otomobile dönen baba, Badr Alddın'ın araçta baygın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Badr Alddın Malahafjı, kurtarılamadı.

'DÖNDÜĞÜMDE BAYGINDI'

Olayın ardından M. Sifeddin Malahaji ile eşi Hıba Alheraki gözaltına alındı. M. Sifeddin Malahaji'nin emniyetteki ifadesinde, "Oğlum evden çıkarken arkamdan ağlayarak gelmek istedi. Kardeşimin iş yerini ziyaret etmek için gittiğim yerde otomobili gölgeye park ettim. Oğlum uyuyor diye kıyamadım. Camları biraz açık bırakıp gittim. Yarım saat sonra döndüğümde baygın olduğunu gördüm. Sağlık ekibini çağırdık, hastaneye götürdüklerinde ölmüştü" dediği öğrenildi. Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Badr Alddın Malahafjı'nın cenazesi sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini teslim alırken gözyaşlarına boğulan Malahaji, ayakta durmakta zorlandı.

"HAVANIN SICAK ETKİSİYLE ÇOCUK ALLAH'IN RAHMETİNE KAVUŞMUŞ"

Malahaji'nin akrabası Şaban Köseoğlu çok üzgün olduklarını belirterek, "Akşam Hatay'a döneceklerdi. Kardeşini ziyareti kısa sürecekmiş. Ziyaret biraz uzayıp çay kahve muhabbetine dönmüş. Baba arabayı gölgeye bıraktığını düşünüyor ama bir süre sonra araca güneş gelmiş. Havanın sıcak etkisiyle çocuk Allah'ın rahmetine kavuşmuş" diye konuştu.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek Badr Alddın Malahafjı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine götürüldü.

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