Adana’da 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otomobilde bulundu! Babası ’Uyuyor’ diye bırakmış…

UYUDU DİYE BIRAKIP KARDEŞİNİN YANINA GİTTİ…

Otomobili park eden M. Sifeddin Malahaji, oğlunun arka koltukta uyuduğunu görünce onu araçta bırakıp kardeşinin yanına gitti. Bir süre sonra otomobile dönen baba, Badr Alddın'ın araçta baygın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Badr Alddın Malahafjı, kurtarılamadı.