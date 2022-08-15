Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu! 13 kişiye işlem yapıldı
YAŞAM İHA
Van’da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gümrük kaçağı olduğu belirlenen malzeme ele geçirildi. Operasyona ilişkin il emniyet müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, "8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 230 adet tıbbi ilaç, 450 paket sigara, 4 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.
Resmi belgede sahtecilik suçunda ise 15 adet pasaport ele geçirilmiştir.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak? Okullara güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları başladı mı?
- Evde bakım maaşı neden yatmadı? 15 Ağustos evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet ile iller listesi...
- YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
- Ev almak isteyenler dikkat! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı? İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
- Maaşlara ek ödeme müjdesi! Yarın hesaplarda olacak! Kim, ne kadar maaş alacak? 10 bin TL'ye kadar...
- Lise kayıtları ne zaman bitiyor? MEB LGS 3. nakil başvuruları devam ediyor mu, son tarih ne zaman?
- Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim ne zaman başlayacak? Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlerde indirim olacak?
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? YÖK son dakika ile üniversite açılış tarihi belli oldu mu?
- Emekli Ocak zammı için kritik veri! İlk hesaplama yapıldı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel maaşlar...
- AÖL yeni dönem kayıt tarihi açıklandı mı? Açık Lise 2022-2023 kayıt yenileme ne zaman?
- ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? Tercihler ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama...
- Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...