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Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu! 13 kişiye işlem yapıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu! 13 kişiye işlem yapıldı

Van’da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gümrük kaçağı olduğu belirlenen malzeme ele geçirildi. Operasyona ilişkin il emniyet müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 230 adet tıbbi ilaç, 450 paket sigara, 4 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Resmi belgede sahtecilik suçunda ise 15 adet pasaport ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay çerçevesinde 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

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