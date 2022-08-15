Kocaeli’de erkek arkadaş dehşeti! Dükkanını basıp darbetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Sevgi Avşar, iddiaya göre, 3 yıl boyunca erkek arkadaşı C.Ç.'den şiddet gördü. Bu sebeple sol gözünde görme kaybı oluşan Avşar, C.Ç.'den tedavi masraflarını karşılamasını istedi. Bu talep sonrası Avşar'ın işlettiği tuhafiye dükkanına giden C.Ç., yine şiddet uyguladı ve iş yerine hasar verdi. Avşar da dükkanın önüne çıkarak, C.Ç.'nin otomobilin ön camını keser ile kırdı. İhbarla gelen polis ekiplerince karakola götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi oldu.

"KABURGAMI KIRDI"

3 yıldır C.Ç. ile birlikte olduğunu ve çok büyük baskı gördüğünü söyleyen Sevgi Avşar, "Kendimi onun baskısına şartlandırmıştım. O baskıyı kabullenmiştim. Çok ağır şiddetlere maruz kaldım. Beni işimden etti, bir kafede çalışıyordum. Bana yasaklar koydu. Çalıştığım kafede müşteriye güldüğüm için 'Neden gülüyorsun?' diyerek kolumda sigara söndürdü. Kıyafetimi uygunsuz bulduğu için evimde bana dehşeti yaşattı. Kaburgamı kırdı, 20 gün rapor aldım. Bunların raporları tarihleriyle mevcut ama şikayetçi olamadım. O kadar çok üzerimde baskısı vardı ki. Annem yok, babam burada yaşamıyor. Yalnız oluşumdan faydalandı" dedi.