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Türkiye'ye girmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Türkiye’ye girmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı teröristler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgusu için Ceylanpınar Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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