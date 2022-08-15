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Tarihe festival tadında yolculuk

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Tarihe festival tadında yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin zengin tarihinin daha fazla bilinmesi amacıyla düzenlediği Arkeoloji Festivali (Arkeofest 2022), 13-14 Ağustos’ta Arkeopark’ta arkeoloji meraklılarını buluşturuyor. Arkeopark’taki çocuk atölyelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm vatandaşları tarihle buluşmaya davet etti.

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