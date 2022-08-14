İstanbul’da film gibi olay! Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 11.00 sularında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde evinden çıkan M.J. isimli genç, babasının işyerinin olduğu sokağa geldi. Burada bir süre yürüyen genci arkasında takip eden bir şahıs, yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Direnmesi üzerine araçla gelen iki şahıstan biri de aşağıya inerek genci yere düşürdü. Bir süre sürükledikleri genci karga tulumba kucaklayan iki şahıs, geldikleri araca bindirmeye çalıştı. O esnada sesleri duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, şahıslara müdahale etti. Son anda araçtan düşerek kurtulan genç ardından ayağa kalkarak aracı bir süre kovaladı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.