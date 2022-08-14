14 Ağustos 2022, Pazar
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Düğüne katılanların tepesinde havai fişek patladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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Düğüne katılanların tepesinde havai fişek patladı

Son dakika haberine göre Niğde’de bir düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı. Kısa bir panikten sonra düğün kaldığı yerden devam etti.

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