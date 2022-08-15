Yargıtay'dan evlat katili anne ve baba hakkında flaş karar! Kızları sorumsuz davrandı
İstanbul'da 16 yaşındaki kızları Şehriban'ı ve gece evde aldığı erkek arkadaşı Volkan'ı öldüren karı-koca ile ilgili Yargıtay genç kızın anne ve babasına karşı olması gereken sorumluluğuna aykırı davrandığını gerekçe göstererek cezada indirime gitti.
Gaziosmanpaşa'da 2014'te Şehriban Şalk, gece vakti annesi Filiz ve babası Mehmet Şalk uyurken erkek arkadaşı Volkan Taşdemir'i eve aldı. Anne, küçük çocuğuna mama yedirmek için uyandığı sırada Şehriban'ın odasından sesler geldiğini duydu.
Şehriban bir süre sonra annesine kapıyı açtı. Sürgülü dolaptan ses duyan anne, dolabı kontrol edince Volkan Taşdemir'i buldu. Öfkeye kapılan karı-koca, Şehriban ile Volkan'ı bıçakla öldürdü.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, eylemin müebbet gerektirdiğini ancak cinayetin Volkan Taşdemir'den kaynaklanan haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddettin etkisi altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 10 yıla düşürdü.
Sanıkların öz kızları Şehriban'ı da öldürdüğünü belirten mahkeme, çifte müebbet hapis cezası verdi. Karar temyiz edildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Volkan Taşdemir cinayetine ilişkin 10'ar yıl hapis cezalarını onadı.
Dairenin kararında, maktul Şehriban'ın anne ve babasına karşı olması gereken sorumluluğuna aykırı davrandığından bahsedildi. Sanıklar hakkında asgari oranda 'haksız tahrik hükümlerinin' uygulanması gerektiği hususunun gözetilmemesinin yasaya aykırı olduğuna yer verilerek, hükümlerin bozulmasına karar verildi.
Yargıtay'ın bozma kararına uyan yerel mahkeme, Filiz-Mehmet Şalk'ın cezasında indirime giderek 20'şer yıl hapis cezasına karar verdi. Çifte verilen toplamda 30'ar yıl hapis Yargıtay tarafından da onandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih ne zaman, hangi tarihte?
- sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
- Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak? Okullara güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları başladı mı?
- Evde bakım maaşı neden yatmadı? 15 Ağustos evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet ile iller listesi...
- YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
- Ev almak isteyenler dikkat! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı? İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
- Maaşlara ek ödeme müjdesi! Yarın hesaplarda olacak! Kim, ne kadar maaş alacak? 10 bin TL'ye kadar...
- Lise kayıtları ne zaman bitiyor? MEB LGS 3. nakil başvuruları devam ediyor mu, son tarih ne zaman?
- Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim ne zaman başlayacak? Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlerde indirim olacak?
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? YÖK son dakika ile üniversite açılış tarihi belli oldu mu?
- Emekli Ocak zammı için kritik veri! İlk hesaplama yapıldı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel maaşlar...
- AÖL yeni dönem kayıt tarihi açıklandı mı? Açık Lise 2022-2023 kayıt yenileme ne zaman?