Yargıtay’dan evlat katili anne ve baba hakkında flaş karar! Kızları sorumsuz davrandı

Gaziosmanpaşa'da 2014'te Şehriban Şalk, gece vakti annesi Filiz ve babası Mehmet Şalk uyurken erkek arkadaşı Volkan Taşdemir'i eve aldı. Anne, küçük çocuğuna mama yedirmek için uyandığı sırada Şehriban'ın odasından sesler geldiğini duydu.