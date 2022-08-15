İstanbul’da pes dedirten olay! Asker uğurlama konvoyunda drift yaptılar ambulansı aralarına aldılar
YAŞAM DHA
İstanbul’da asker uğurlama konvoyu oluşturan bir grup, araçlarla kestikleri yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Araçların camından sarkarak ilerleyen kişiler, yolda araya aldıkları hasta nakil ambulansı ile bu tehlikeli yolculuklarını sürdürdü.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Uzundere Fatih Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapanlar, araçları ile trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerin camından sarkarak yüksek sesli müzik eşliğinde eğlencesini sürdüren grup, bir süre sonra araçlarla yolu keserek uğurlama törenini bir başka boyuta taşıdı.
Eğlence, bulvarın ortasında 3 otomobilin drift yapmaya başlaması ile tehlikeli bir şova dönüştü. Drift yapan sürücüler, camlardan sarkanları tehlikeye atarken, trafiği de aksattı.
Bulvar üzerinde ilerleyen konvoy, yolda giden hasta nakil ambulansının da aralarında kalmasına neden oldu.
Ambulans bir süre sonra yol kenarına çekerek kurtulurken, konvoy uzaklaşarak gözlerden kayboldu.
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