15 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da pes dedirten olay! Asker uğurlama konvoyunda drift yaptılar ambulansı aralarına aldılar

İstanbul’da pes dedirten olay! Asker uğurlama konvoyunda drift yaptılar ambulansı aralarına aldılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
ABONE OL
İstanbul’da pes dedirten olay! Asker uğurlama konvoyunda drift yaptılar ambulansı aralarına aldılar

İstanbul’da asker uğurlama konvoyu oluşturan bir grup, araçlarla kestikleri yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Araçların camından sarkarak ilerleyen kişiler, yolda araya aldıkları hasta nakil ambulansı ile bu tehlikeli yolculuklarını sürdürdü.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Uzundere Fatih Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapanlar, araçları ile trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerin camından sarkarak yüksek sesli müzik eşliğinde eğlencesini sürdüren grup, bir süre sonra araçlarla yolu keserek uğurlama törenini bir başka boyuta taşıdı.

Eğlence, bulvarın ortasında 3 otomobilin drift yapmaya başlaması ile tehlikeli bir şova dönüştü. Drift yapan sürücüler, camlardan sarkanları tehlikeye atarken, trafiği de aksattı.

Bulvar üzerinde ilerleyen konvoy, yolda giden hasta nakil ambulansının da aralarında kalmasına neden oldu.

Ambulans bir süre sonra yol kenarına çekerek kurtulurken, konvoy uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Yaşananlar ise trafikte seyreden sürücünün cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA