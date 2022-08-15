İstanbul’da pes dedirten olay! Asker uğurlama konvoyunda drift yaptılar ambulansı aralarına aldılar

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Uzundere Fatih Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapanlar, araçları ile trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerin camından sarkarak yüksek sesli müzik eşliğinde eğlencesini sürdüren grup, bir süre sonra araçlarla yolu keserek uğurlama törenini bir başka boyuta taşıdı.