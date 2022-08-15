İstanbul’da meydan kavgası! 2 kız grubu birbirine girdi

İstanbul'da yaşanan olay, geçen Cumartesi günü Küçükçekmece'nin İstasyon Mahallesindeki bir parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup kız arasında henüz bilinmeyen bir sebeple internet üzerinde tartışma çıktı. Parkta buluşan kızların tartışması biranda kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.