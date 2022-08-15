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İstanbul’da meydan kavgası! 2 kız grubu birbirine girdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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İstanbul’da meydan kavgası! 2 kız grubu birbirine girdi

İstanbul’da bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Birkaç kızın karşı gruptaki kıza tekme ve tokatla saldırdığı anlar ise anbean kameraya yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, geçen Cumartesi günü Küçükçekmece'nin İstasyon Mahallesindeki bir parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup kız arasında henüz bilinmeyen bir sebeple internet üzerinde tartışma çıktı. Parkta buluşan kızların tartışması biranda kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

Birkaç kız, karşı gruptan aralarına aldıkları kızı tek bulunca tekme tokat vurmaya başladı. Kız yere serildi ancak diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti. Bir süre devam eden kavgaya pakta bulunan vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden kızlar birbirinden şikayetçi oldu.

Yaşanan meydan kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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