17 Ağustos depreminin izleri Değirmendere’de ilk günkü gibi duruyor! İşte o görüntüler...

Kulakaç, "18 metrede 3 katlı bir binamız var ve 2 katı toprağa gömülmüş bir vaziyette üst katının içerisine girilebiliyor ve artık balıkların yuvası olmuş. Otel ve restoran ile diğer çay bahçelerinin tüm kalıntıları duruyor. Dev çınar ağaçlarının iki tanesi hala dimdik hayatta ve yeraltı sularıyla besleniyor. Odunsu tabakası hala canlı duruyor. Diğer çınar ağaçları yatık vaziyette duruyor. İnsanlara yönelik objelerde görüyoruz. Kumpir arabası, simit arabası ile karşılaştık. 23 yıl geçti dışarıda birçok izler silindi. Biz deprem gerçeğini unuttuk ama gerçek görüntüler ve doğanın gücü su altında duruyor" dedi.