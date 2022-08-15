Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay! Yüzbaşı sandığı eşi hakkında gerçeği öğrenince şoke oldu
Kahramanmaraş'ta, bir kadın, 3 ay dini nikahla birlikte yaşadığı ve yüzbaşı olarak tanıdığı eşinin, kendisini ve kuzenini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Adamın yüzbaşı olmadığını, 18 suç kaydının bulunduğunu ve kendisiyle birlikteyken başka kadını da evlilik vaadiyle 350 bin lira dolandırdığını öğrenen genç kadın, "Çok profesyonel dolandırıcıymış" dedi.
Kahramanmaraş'ta güzellik uzmanı olan 23 yaşındaki Çiğdem Savran, 14 Mayıs'ta İstanbul'da tatildeyken, hiç tanımadığı 33 yaşındaki Arif S.'den, sosyal medyadan 'Merhaba' mesajını aldı. Kendisini Jandarma Pilot Yüzbaşı olarak tanıtan Arif S. ile Çiğdem Savran arasında duygusal yakınlaşma oldu ve çift dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Savran, 3 ayın sonunda ayrılıp, savcılığa ve emniyete giderek Arif S.'nin kendisini dolandırdığını ve tehdit ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.
"NAMAZA GİTTİLER, İMAMLA GELDİLER"
Şikayeti sebebiyle 1 ay uzaklaştırma kararı verildiğini belirten Çiğdem Savran, Arif S.'nin 'Oturduğumuz yerden para kazanırız' diye kandırıp telefonunu sattırıp 13 bin lirasını aldığını, kuzenine de 14 bin lira kredi çektirip dolandırdığını söyledi. Savran, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kendisi sosyal medyadan bana yazdı. Mesajında numarasını bırakıp 'Ben askeri personelim, yüzbaşıyım' dedi. Ben de kendisine 'Seni ne hakla arayacağım, kimsin ki?' dedim. 'Peki, sen bana ulaşma, ben sana ulaşırım' dedi, ertesi sabah kendisi beni aradı. Numaramı nereden bulduğunu sorunca; 'Ben askeri personelim, elim kolum uzundur, her şekilde senin numaranı bulurum ve senin geçmişinle alakalı her şeyi biliyorum' dedi. Gerçekten de her şeyimi öğrenmişti. Beraber dayımlara gitmiştik, orada evlilikten konu açıldı. Namaza gittiler, gelirken yanlarında imam da vardı. Orada hemen hızlı bir şekilde dini nikahımız kıyıldı. Nasıl olduğunu biz de anlamadık, ailem de kendisine inandığı ve sevdiği için pek de tepki vermedi." dedi.
"KUZENİMİ 14 BİN LİRA, BENİ 13 BİN LİRA DOLANDIRDI"
Her şeyin çok hızlı geliştiğini, dini nikahtan sonra kendi evinde birlikte yaşamaya başladıklarını belirten Çiğdem Savran, "Dini nikah yaptık, 3 ay boyunca beraber yaşadık. Hal hareketlerinden, yaptığı işlerden dolayı dolandırıcı olduğunu sezmeye başladım. Kendisine 'Bilmediğim bir şey mi var, yalan mı söylüyorsun bana?' diye sordum. Kendisi 'Hayır' dedi ve askeri personel olduğunu söyledi. Kuzenimi 14 bin lira, beni 13 bin lira dolandırdı. İnsanlardan benim hesaplarımı kullanarak paralarını alıp, insanları engelleyip hiçbir şekilde irtibat kurmuyordu. Ben kendisinden şüphelenince ayrıldık, kendisine evimden gitmesini söyledim. Evimden gittikten sonra beni tehdit etmeye başladı. 'Seni öldüreceğim, fare deliğine de girsen seni bulacağım. Sen benim hayatımı bitirdin, ben de senin hayatını bitireceğim' diyerek tehdit etti. Önce savcılığa oradan da emniyete gidip şikayetçi oldum. Zaten kendisinin dolandırıcılık ve farklı suçlardan 18 kaydı varmış" diye konuştu.
"ÇOK PROFESYONEL DOLANDIRICIYMIŞ"
Yaptığı araştırmada Arif S.'nin başkalarını da dolandırdığını öğrendiğini ifade eden Çiğdem Savran, "Benim haricimde bildiğim 2 kişiyi daha dolandırmış. Birisinden 'bir ürün satacağız' diye 100 bin lira kapora istemiş. Diğeri de bir bankada çalışan bayan. Onu da 350 bin lira kadar dolandırmış, arabasını sattırmış, altınını ve banka hesaplarını almış. 'Evleneceğiz' vaadiyle 6 ay görüşmüşler. Bu 6 ayın için de zaten ben de kendisinin hayatındaydım. Yani ikimizi birden idare edip, '2 hafta sonra evleneceğiz, seni ailemle tanıştırmaya götüreceğim' demiş. Daha sonra ailesinin koronavirüs olduğunu söyleyip 1 hafta ileriye atmış. Hatta kadın yatak odası takımına kadar almış. Gerek benim yaşadıklarım, gerek çevremdeki insanların bu dolandırıcılıktan dolayı yaşadıkları, şikayet için gittiğim emniyette 18 suç kaydını öğrendikten sonra tek kelime diyebiliyorum. Çok profesyonel dolandırıcıymış" dedi.
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