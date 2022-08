Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay! Yüzbaşı sandığı eşi hakkında gerçeği öğrenince şoke oldu

"NAMAZA GİTTİLER, İMAMLA GELDİLER"

Şikayeti sebebiyle 1 ay uzaklaştırma kararı verildiğini belirten Çiğdem Savran, Arif S.'nin 'Oturduğumuz yerden para kazanırız' diye kandırıp telefonunu sattırıp 13 bin lirasını aldığını, kuzenine de 14 bin lira kredi çektirip dolandırdığını söyledi. Savran, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kendisi sosyal medyadan bana yazdı. Mesajında numarasını bırakıp 'Ben askeri personelim, yüzbaşıyım' dedi. Ben de kendisine 'Seni ne hakla arayacağım, kimsin ki?' dedim. 'Peki, sen bana ulaşma, ben sana ulaşırım' dedi, ertesi sabah kendisi beni aradı. Numaramı nereden bulduğunu sorunca; 'Ben askeri personelim, elim kolum uzundur, her şekilde senin numaranı bulurum ve senin geçmişinle alakalı her şeyi biliyorum' dedi. Gerçekten de her şeyimi öğrenmişti. Beraber dayımlara gitmiştik, orada evlilikten konu açıldı. Namaza gittiler, gelirken yanlarında imam da vardı. Orada hemen hızlı bir şekilde dini nikahımız kıyıldı. Nasıl olduğunu biz de anlamadık, ailem de kendisine inandığı ve sevdiği için pek de tepki vermedi." dedi.