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İstanbul’da dehşet anları! Bıçaklı kavga kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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İstanbul’da dehşet anları! Bıçaklı kavga kamerada

İstanbul’da sokak ortasında tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga eden iki kişiden biri diğerini kolundan bıçaklayarak yaraladı. Esnafın sandalye fırlattığı bıçaklı saldırgan güçlükle ayrılarak polis tarafından gözaltına alınırken dehşet anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 16.00 sularında Kadıköy'ün Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı.

Kavga eden ikiliden adının İsmail olduğu öğrenilen kişi, cebinden çıkardığı bıçakla diğerini kolundan yaraladı.

Çevre esnafı ile gelen polis ekipleri uzun süre kavga edenleri ayırmaya çalıştı.

Bir esnaf, eli bıçaklı kişiye sandalye fırlattı. Kavganın güçlükle sonlandırılmasının ardından polis İsmail adlı saldırganı gözaltına aldı.

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